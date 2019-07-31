مسؤول أمريكي: لا خطط لعقد قمة حول الشرق الأوسط حاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال مسؤول أمريكي كبير إنه لا توجد خطط ، حاليا، لعقد قمة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول في البيت الأبيض، في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء، “لا توجد خطط لعقد قمة حاليًا”.

وقد وصل كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جارد كوشنر إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن كان زار العاصمة الأردنية عمان اليوم والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال المسؤول الأمريكي “سيقدم فريق الشرق الأوسط تقريراً إلى الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي عند العودة لمناقشة العديد من الخطوات المحتملة التالية للبناء على النجاح الذي تحقق في ورشة البحرين”.

وسيزور كوشنر أيضا عدد من الدول العربية بينها مصر والأمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت أن كوشنر يحمل إلى عدد من زعماء الدول العربية دعوة لحضور مؤتمر يعتزم الرئيس دونالد ترامب عقده في كامب ديفيد.

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية “في المؤتمر، الذي سيعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية، وفقًا لما قاله مصدر في واشنطن، سيعرض ترامب الخطوط العريضة لخطة السلام. وتم صياغة هذه الخطوة مع نتنياهو وسفير إسرائيل في واشنطن رون دريمر، الذي وصل إلى البلاد قبل كوشنر، لإجراء محادثات مع نتنياهو”. وأضافت “تندمج هذه الخطوة في حملة نتنياهو الانتخابية وكذلك في حملة ترامب الانتخابية”.