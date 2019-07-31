وزير المالية الإيطالي: هدف نمو بنسبة 0.2% لا يزال قابلاً للتحقيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير المالية والاقتصاد الايطالي جيوفاني تريا اليوم الأربعاء على أن هدف نمو بنسبة 0.2% هذا العام “لا يزال قابلاً للتحقيق”، وذلك تعليقاً على بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء (إستات) تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتاً في الربع الثاني من هذا العام ومقارنة بعام 2018.

وقال تريا في تصريح للصحفيين “هذه البيانات كانت متوقعة وتعكس إلى حد كبير التباطؤ الحالي في اقتصاد منطقة اليورو”، ولكن “هدف النمو بنسبة 0.2% لا يزال قابلاً للتحقيق”.

ونوه وزير الاقتصاد الايطالي بأن “الظروف المالية تحسنت بشكل كبير في الشهرين الأخيرين. وعلى الرغم من أن الإطار الدولي لا يزال معقدا، فإن نمو الاقتصاد الإيطالي يجب أن يستأنف تدريجياً في النصف الثاني من العام”.