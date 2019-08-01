الدبلوماسي الكوري الشمالي “المنشق” يغادر إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية بأن سفير كوريا الشمالية السابق في روما، جو سونغ جيل، الذي إختفى في ظروف غامضة العام الماضي، قد غادر إيطاليا.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ترك الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق منصبه كقائم بالاعمال لسفارة بلاده في روما واختفى مع زوجته فيما بدا على أنه إنشقاق، حيث تقدم، حسبما تداول حينها، بطلب لجوء إلى بلد غربي، ليس إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم، نقلاً عن مصادر إستخباراتية في سيول، أن الدبلوماسي السابق “غادر إيطاليا وهو محمي في مكان ما”.

يشار إلى أن إهتمام الاعلام المحلي في إيطاليا بقصة الدبلوماسي المنشق قد إزداد لاحقاً إثر تردد أنباء عن اختطاف جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي لإبنته القاصر (17 عاماً) حينها وإعادتها بالقوة إلى بلادها