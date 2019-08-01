الاتحاد الأوروبي: أحداث الأبيض تجعل تشكيل الحكومة المدنية في السودان أكثر الحاحاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ” المأساوي” مقتل “ثمانية أشخاص، من بيهم خمسة تلاميذ” هذا الأسبوع أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في مدينة الأبيض في جنوب غرب السودان.

وأشار الاتحاد في بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، إلى أن هذه الحادثة “تجعل تشكيل حكومة انتقالية تحظى بدعم واسع من الشعب السوداني مسألة أكثر الحاحاً”.

ودعا الاتحاد في بيانه إلى تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة فوراً من قبل السلطات السودانية، حيث رأى أن “على المجلس العسكري الانتقالي ضمان سلامة الجميع في السودان”.

ويرى الأوروبيون أن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف السودانية قد يؤدي إلى مزيد من العنف.

وذكّر الاتحاد الأوروبي، حسب بيانه، بأنه لن يتمكن من التعامل إلا مع حكومة يمارس فيها المدنيون سلطة واضحة.

ودعا الاتحاد المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تنحية خلافاتهما جانباً والتوصل بسرعة إلى اتفاق لتمهيد الطريق أمام قيادة مدنية تؤمن الانتقال في السودان.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الاتحاد الأفريقي والوساطة الاثيوبية لحل الأزمة السودانية

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرات اليوم الخميس تحت شعار “مليونية القصاص”، بينما وردت أنباء عن توقيف المجلس العسكري سبعة من قوات الدعم السريع بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين في الأبيض.