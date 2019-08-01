متحدث أوروبي: سنواصل التعامل مع وزير الخارجية الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

عن هذا الموقف عبر اليوم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن دي جورديجيويلا، مشيراً إلى أن بروكسل ستتابع التعامل مع السيد ظريف بوصفه دبلوماسي عالي المستوى.

وأضاف قائلاً: “الهدف الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الدبلوماسي الإيراني في مسعى لـ “الحد” من تحركاته الدولية وتشديد الضغط على بلاده.

وتؤكد مصادر أوروبية أن القرار الأمريكي لن يؤثر على موقف بروكسل سواء تجاه التوتر الحاصل حالياً في منطقة مضيق هرمز أو بشأن الاتفاق الدولي الموقع مع ايران حول أنشطتها النووية