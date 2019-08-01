الفاتيكان يعلن نظام جديد للإبلاغ عن الاعتداءات على القاصرين والضعفاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان عن أنه بصدد إقامة نظام جديد للإبلاغ عن الاعتداءات على القاصرين والأشخاص الضعفاء والتقاعس أمام هذه الجرائم.

ووفق موقع أخبار الفاتيكان، فإن الاعلان عن هذه المبادرة جاء على لسان نائب البابا العام على دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال أنجيلو كوماستري، وذلك في رسالة موجهة إلى رؤساء الدوائر الفاتيكانية والعاملين الروحيين في حاضرة الفاتيكان. وتتضمن الرسالة الإجراءات الهادفة إلى الكشف عن أية معلومات أو اتهامات تتعلق بالتعديات.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لما جاء في الإرادة الرسولية “أنتم نور العالم” للبابا فرنسيس الصادرة في 7 أيار مايو 2019 والتي يحدد فيها الأب الأقدس الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن التعديات وبالتحقيقات لمحاربة هذه الآفة وتفادي تكرارها ومساءلة الأساقفة والرؤساء العامين.

ونوه موقع أخبار الفاتيكان بأن النظام الجديد سيتكامل مع الإجراءات المختلفة لهيئات أخرى، وبشكل خاص الإجراءات الواردة في الخطوط التوجيهية لحماية القاصرين والأشخاص الضعفاء في دولة حاضرة الفاتيكان والصادرة في 26 آذار/مارس المنصرم.