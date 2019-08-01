المفوضية الأوروبية: لا جديد في ملف بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على عدم وجود أي جديد في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، مشددة على عدم وجود أي تغير في الموقف الأوروبي من الملف.

وفي هذا السياق، حاولت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي التقليل من أهمية زيارة مبعوث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبروكسل، والذي التقى أمس واليوم بعض المسؤولين المعنيين بملف بريكست.

وقالت مينا أندريفا: “كان لقاء للتعارف وعرض وجهات النظر، و لا يوجد أي جديد”، وفق كلامها.

ونفت المتحدثة وجود أي اتصالات أخرى بانتظار لقاء قد يعقد بين رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البريطاني الجديد جونسون، على هامش اجتماع قمة الدول السبع المقرر في 26 الشهر الحالي في فرنسا.

وحول الموقف الأوروبي، نفت أندريفا وجود أي “تسويات أو تغيرات”، مشددة على أن الاتحاد لن يفتح باب التفاوض بشأن الاتفاق المبرم مع البريطانيين، ولكنه على استعداد للعمل مجدداً على الاعلان السياسي المرفق به والذي سيؤطر شكل العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن.

وذكرت أندريفا أن الاتحاد كان اعد خطة طوارئ وإجراءات أحادية الجانب للتعامل مع احتمالات بريكست بدون اتفاق.

وتؤكد مصادر بأن مؤسسات الاتحاد ودوله لا تزال في حالة انتظار لما قد يقترحه البريطانيون، ولكن الجميع، حسب قولها، يحضر لجولة جديدة من المواجهات بين الطرفين