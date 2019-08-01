سالفيني يهدد بإحتجاز سفن إغاثة المهاجرين التي تخترق المياه الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني رفضه فتح مرافئ بلاده أمام سفن اغاثة المهاجرين، وقال في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية عصر الخميس “في البحر الأبيض المتوسط الآن، هناك 5 سفن غير حكومية ترغب في دخول إيطاليا. إذا دخلت المياه الإقليمية الإيطالية، سوف نحتجزها الواحدة تلو الاخرى. لنرى من يتملكه الاجهاد أولاً. هم أم نحن”.

وكان سالفيني الذي رفض السماح لسفينة الإنقاذ الألمانية (آلان كردي) بالدخول إلى مياه إيطاليا الإقليمية، بعدما أعلنت إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة ساحل ليبيا، قد أشار في تصريح سابق إلى أن السفينة “كانت على بعد 30 ميلاً بحرياً من السواحل الليبية ولكنها رفضت التوجه إلى ميناء طرابلس، الذي حدده خفر السواحل الليبي”.