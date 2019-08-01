الرئيس المصري: ندعم جميع الجهود على أساس حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده “تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

جاء ذلك لدى إستقباله اليوم الخميس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي

ووفق البيان الرئاسي المصري، استعرض كوشنر خلال اللقاء “الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص”.

وجرى الاجتماع بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، من الجانب المصري، ومن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي، بريان هوك.