وزير الداخلية الايطالي: تعرضنا لإبتزاز ألماني بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليوم الخميس عن “ابتزاز من قبل الحكومة الألمانية” بشأن إستضافة 30 مهاجراً من الـ116 المنقذين، الذين كانوا على متن سفينة (غريغوريتي) التابعة لخفر السواحل الايطالي.

وقال سالفيني في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية إن “الابتزاز الألماني” جاء من خلال “رسالة بريد إلكتروني من المفوضية الأوروبية” ذكرت أن “برلين تعهدت بأخذ 30 مهاجرًا من غريغوريتي، إذا وافقنا على إنزال الـ40 مهاجراً من سفينة (آلان كردي )” التابعة لمنظمة (سي آي) الألمانية. وأضاف سالفيني محذرا “إذا دخلت هذه السفينة المياه الايطالية فسوف نستحوذ عليها. لن يستطيع الألمان والفرنسيون معاملتنا كمخيم للاجئين”.

وكانت منظمة “سي آي” غير الحكومية قد ذكرت في وقت سابق أن سفينتها (آلان كردي) قد أنقذت المهاجرين قبالة مياه ليبيا، وطالبت السلطات المختصة بتوفير مرفأ آمن للرسو، منوهة بأن جزيرة لامبيدوزا هي الأقرب جغرافياً.

وسمحت إيطاليا أمس الاربعاء بإنزال المهاجرين الـ116 الذين كانوا على متن (غريغوريتي) بعد أن وافقت خمس دول أوروبية، من بينها ألمانيا، إضافة إلى مجلس الاساقفة الايطاليين، على تقاسم أعباء إستضافتهم.

واعتبر المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تشارلي ياكسلي هذه الخطوة “خبرا سارا”، إلا أنه قال إن الوضع ما كان يجب أن يصل إلى هذا الحد، مشددا على ضرورة أن “تتفق الدول الأوروبية على نهج يمكن التنبؤ به للمستقبل حتى لا يتكرر هذا مرة أخرى”.