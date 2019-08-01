معارض سوري: وقف إطلاق النار في إدلب يبدأ منتصف ليل اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في ائتلاف المعارضة السورية، اليوم (الخميس) إن إدلب ومنطقة خفض التصعيد ستدخل منتصف هذه الليلة وقفاً لإطلاق النار، وأن الروس “الذين فشلوا عسكرياً تعهدوا بوقف عدوان ميليشيا الأسد على المدنيين”، إضافة لوقف قصفهم الجوي.

وفي تفريدة له على تويتر، قال رمضان “ندعو أهلنا المدنيين والثوار للحذر الشديد من غدر العدو، والتأهب لصدِّ أي هجوم غادر” في تشكيك في نوايا الروس وإعلانهم.

وإعلان المعارض السوري عن نيّة وقف إطلاق النار في شمال غريب سورية ليس ناجماً عن اجتماعات أستانا التي تبدأ اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بعد أن وصل إليها وفدا الععارضة السورية والنظام، والتي تجري بشكل أساسي غداً الجمعة.

وكان المتحدث العسكري باسم وفد أستانا الرائد ياسر عبد الرحيم، قد قال الثلاثاء، إن وفد ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية سيشارك في اجتماع أستانة في جولته الـ 13 بهدف المطالبة بوقف القصف على مناطق إدلب وحماة ولبحث ملف اللاجئين السوريين.

في أواخر شهر تموز/ يوليو، أعلنت المعارضة السورية عن موافقتها على المشاركة في الجولة الـ 13 من اجتماعات أستانا التي تُعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الأول والثاني من آب/ أغسطس 2019، وأعلن المتحدث العسكري باسم الوفد المفاوض، أن الهدف من المشاركة هو “المطالبة بوقف القصف على مناطق إدلب وحماة ولبحث ملف اللاجئين السوريين”، وقال أيضاً إن الوفد سيحاول “أن يُثبت للعالم أن الروس مجرمون”.

خلال زيارته الرابعة إلى دمشق منذ توليه منصبه خلفاً لستيفان دي ميستورا والتي قام بها في شهر تموز/ يوليو، اجتمع غير بيدرسن في سورية بوزير الخارجية السوري ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية، والتقى بشخصيات سورية أخرى من المجتمع الأهلي ومن معارضة الداخل.

بحث بيدرسن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وآليات وإجراءات عملها، ووصف مباحثاته في دمشق بـ “بالجيدة”، وأشار إلى أن هناك “تقدماً كبيراً في المحادثات، لكن لا يزال هناك المزيد مما سيتم بحثه”.

ركزت المعارضة على أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين هي إجراءات ثقة لازمة ليبرهن النظام على أنه جاد في المضي قدماً في العملية السياسية وفقاً للمرجعيات الدولية وأولها بيان جنيف 1 والقرار 2254، وهذه المطالب هي ما يرفض النظام السوري ومن خلفه روسيا أن يلتزما بها أو ينفذاها، فهي وحدها تضمن وقف آلة القتل في سورية وسير العملية السياسية وفق القرارات الدولية.