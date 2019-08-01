تنفيذية منظمة التحرير تدعو الدول العربية لإبلاغ واشنطن رفضها لصفقة القرن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، الدول العربية التي سيزورها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر برفضها للخطة الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وقالت”توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي يقوم بهاج ارد كوشنر على راس وفد أمريكي إلى المنطقة للترويج مجددا للمشروع الأمريكي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروف بـ صفقة القرن من بوابة السلام الاقتصادي ، الذي قدمه كوشنر في ورشة المنامة نهاية حزيران الماضي، وأكدت على أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2002 وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الإحتلال”.

وأضافت في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “اكدت في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن اماله وطموحاه لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه”. وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأمريكي “الحديث بلغة واضحة وهي رفض صفقة القرن الأمريكية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعا إسرائيليا في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة”.

وزار الوفد الأمريكي الاردن ومصر واسرائيل ومن المرتقب أن يزور السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

من جهة ثانية فقد اشارت اللجنة التنفيذية إلى انها”توقفت أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) استنادا لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي ببناء 6 الاف وحدة استيطانية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني، وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الغربية في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية، قبيل بدء جاريد كوشنر والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة”.

وذكرت اللجنة التنفيذية إنها “ناقشت قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الإحتلال الإسرائيلي واعتبرت انه لم يعد هناك اتفاقات لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات وعملت كل ما من شأنه تقويض اسس ومرجعيات عملية السلام والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلائم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967