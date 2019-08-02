رئيس وزراء إيطاليا يطالب بإصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة على أهمية إصلاح المؤسسات الاوروبية كي تكون “أكثر فاعلية وشفافية”.

وقال كونتي في تصريح مشترك مع الرئيسة المنتخبة للمفوضية الاوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، بمقر رئاسة الوزراء في روما “إذا كانت أولويات المفوضية تتوافق مع أولويات إيطاليا، وتبدو كذلك كما فهمت، ستكتسب المفوضية تناسقًا ملموسًا مع إيطاليا، البلد المؤسس وثالث أكبر اقتصاد في القارة، والذي يريد أن يلعب دورًا قياديًا”.

ورأى رئيس الوزراء الايطالي أنه لتقريب أوروبا من المواطنين والتصدي لانعدام الثقة من جانبهم في مؤسساتها، “يتعين علينا العمل بجدية أكبر من أجل أوروبا تدرك تماماً كيف تقدم حلولاً مناسبة للمشاكل الملحة التي يشعر بها مواطنونا”.