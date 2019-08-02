المفوضية الأوروبية: بدأنا اتصالات بشأن مهاجري سفينة آلان كردي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها باشرت بالفعل بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء لتنسيق العمل على تقاسم مهاجري سفينة (آلان كردي)، التابعة لمنظمة (سي آي) الألمانية غير الحكومية الممنوعة من دخول الموانئ الإيطالية.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، إلى أن دور الجهاز التنفيذي الأوروبي ينحصر في تنسيق الاتصالات والعمل لمساعدة الدول الراغبة باستقبال المهاجرين الذين تم انقاذهم أو بعضهم، فـ”هناك عدة عواصم من الدول الأعضاء أبدت استعدادها لتقاسمهم”، حسب قولها.

ولم تعط المتحدثة أسماء هذه الدول أو عدد المهاجرين الذين سيتم تقاسمهم فيما بينها.

وكانت السفينة قد انقذت قبل أيام حوالي 40 مهاجراً أفريقياً قبالة السواحل الليبية.

ولم تعلق أندريفا على “شكوى” وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني، من ألمانيا التي تحاول، على حد وصفه، ممارسة الضغط على بلاده لقبول حمولة السفينة البشرية.

ومنذ أغلقت إيطاليا موانئها أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين، يتكرر في كل مرة سيناريو الاتصالات بين عدة دول بتنسيق من بروكسل في محاولة لإنزالهم وتقاسمهم.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أوروسولا فون دير لاين، المتواجدة اليوم في روما، عن نيتها اقتراح سياسة أوروبية جديدة للهجرة واللجوء تأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لدول مثل إيطاليا، إسبانيا واليونان والتي نظراً لموقعها الجغرافي تتعرض أكثر من غيرها لتدفقات المهاجرين