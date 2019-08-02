الاتحاد الاوروبي يحث كل الدول على الامتثال لقرار حظر نقل السلاح إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حث الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء جميع الدول المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة على “الامتثال لحظر الأسلحة على ليبيا”، وذلك تمشيا مع ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2441، محذراً من أن “النزاع المستمر يزعزع استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها”.

ورأى الاتحاد الاوروبي-وفق تصريح صحفي صدر الجمعة بإسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني- أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “الاحترام الكامل لالتزاماتها للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية وحماية البنية التحتية للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها”.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أشار خلال إحاطته لمجلس الامن اليوم الاثنين الماضي إلى أن “ليبيا اضحت موطناً لتجربة التقنيات العسكرية الجديدة وإعادة تدوير الأسلحة القديمة”. وقال “بتواطؤ ودعم أجنبي من حكومات أجنبية، فقد تم نقل الطائرات المسلحة المسيّرة والعربات المدرعة وسيارات النقل الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة وبنادق عديمة الإرتداد ومدافع هاون”.