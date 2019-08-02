عريقات يطالب ممثلي دول الاتحاد الأوروبي التدخل لصالح الأسرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان الدولية “بالتدخل العاجل والملموس لوقف السياسية الإسرائيلية التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين”.

جاء ذلك خلال لقاء مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين، حيث أطلع عريقات-وفق بيان صدر عن مكتبه- المسؤولين الدوليين على “أبرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين كالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والاهمال الطبي وغيرها”.

وفي هذا السياق، شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرري قدري ابو بكر أن “الشهيد نصار طقاطقة الذي استشهد نتيجة الاهمال الطبي المتعمد كما أظهرت نتائج التشريح وليس نتيجة لسكتة قلبية كما ادعت مصلحة سجون الاحتلال، ليس حالة وإنما يعبر عن نظام تعسفي ممنهج ومتواصل تنفذه سلطة الاحتلال بحق الأسرى منذ العام 1967، منوهاً الى أن الشهيد كان يمثل أمام محاكم الاحتلال على نقالة مطالباً بنقله للمستشفى للعلاج لكن دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في السادس عشر من تموز الماضي”.

و قدم المستشارون القانونيون في دائرة شؤون المفاوضات عرضاً شاملاً “حول إنتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين المحمية بالقانونين الدولي والدولي الانساني، ولا سيما إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الدولية”.

وطالب المشاركون في اللقاء “دول الإتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق بالجريمة النكراء التي ارتكبتها بالشهيد طقاطقة، ومحاسبة سلطة الاحتلال على جميع جرائمها بحق الأسرى”.

واعتبروا أن “صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحقوق الأسرى يشجع حكومة الإحتلال على الإستمرار في التنكيل بهم وبذويهم، وإلى مواصلة سن التشريعات العنصرية بحقهم ومن بينها إقتطاع مخصصات الاسرى وعائلاتهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة الشرائع القانونية”.