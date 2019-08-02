موغيريني: الهجمات العشوائية على المناطق السكنية في ليبيا قد تشكل جرائم حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني إن “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يحثون جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون ، مما يتيح ويسهل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بأمان وسرعة وبدون عوائق إلى جميع المتضررين من القتال على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

ورأت في بيان بإسم الاتحاد الاوروبي أنه “يمكن أن تشكل الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان جرائم حرب ، ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم”.

وأضاف البيان “يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جميع الأطراف على وضع حد للهجمات على العاملين في المجال الإنساني والطبي ، وكذلك ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف، وحماية البنية التحتية الوطنية”.

كما دعت موغيريني إلى “ضمان توزيع عادل وشفاف للثروة الوطنية وتيسير إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية الليبية ، بما في ذلك البنك المركزي وقوات الأمن الوطني الخاضعة للسيطرة المدنية، على النحو المتفق عليه في باريس في أيار/مايو 2018 ، وفي باليرمو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وفي أبو ظبي في شباط/فبراير 2019.

وفي هذا السياق- أضاف البيان في إشارة إلى إحاطة غسان سلامة الاخيرة لمجلس الامن- “يؤيد الاتحاد الأوروبي تأييدا كاملا اقتراح الممثل الخاص الذي يتكون من ثلاث مراحل لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وخاصة لتنفيذ الهدنة” المقترحة.

وكان سلامة قد إقترح “إجراءات فورية” لإنهاء النزاع تبدأ بإعلان هدنة لعيد الاضحى، ورأى أنه ينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين أو المختطفين تعسفا وتبادل رفات الموتى.

كما إقترح المبعوث الاممي عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بغية ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. وعلى أن يعقب هذا الاجتماع-وفق سلامة- اجتماعَ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.