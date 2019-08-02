الاتحاد الأوروبي: ينبغي عدم الانخراط في سباق جديد للتسلح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف الدولية بعدم الانخراط مجدداً في سباق تسلح، وذلك بعد انهيار معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

جاء هذا الموقف تعليقاً على انهيار المعاهدة عملياً اليوم، بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت انسحابها منها بسبب الخروقات الروسية.

وحمل الاتحاد الأوروبي، على غرار حلف شمال الأطلسي، روسيا مسؤولية ما حصل بسبب انتهاك موسكو المستمر لنصوص المعاهدة، حيث نوه بأنه “كنا دعونا موسكو إلى الاهتمام بالمخاوف الدولية والحفاظ على المعاهدة”، حسب المتحدث كارلوس مارتن دي جورديجيويلا.

وأكد المتحدث التزام الاتحاد بالعمل على ضبط سباق التسلح، مطالباً الأطراف الدولية بتحرك سريع من أجل المحافظة على الهياكل المتبقية والقادرة على ضبط ومراقبة السلاح النووي في العالم.

ويشدد الأوروبيون على ضرورة اجراء حوارات معمقة وموسعة لمعاينة الوضع ما بعد 2021، أي بعد نهاية فعالية معاهدة نيوستارت