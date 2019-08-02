لقاء “مثمر” بين رئيس الوزراء الايطالي ورئيسة المفوضية المنتخبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اللقاء الاول، الذي جرى في وقت سابق اليوم الجمعة في روما، مع رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، الألمانية أورسولا فون دير راين بـ”المثمر”.

وكتب كونتي في تغريدة “لقاء أول مثمر”، حيث تمت مناقشة “النمو، العمل، الجنوب الايطالي، البيئة والهجرة”. وأردف “قضايا من أجل أوروبا أكثر قربا إلى المواطنين”.

وبدورها، غردت فون دير لاين قائلة: “تبادل عظيم (للآراء) مع رئيس وزراء إيطاليا، حول التنافسية والهجرة والنمو الاقتصادي والابتكار والوظائف، لا سيما بالنسبة للمناطق التي بحاجة إلى دعم للحاق بالركب”.