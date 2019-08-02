الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة مراقبة انتخابات في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة انتخابات في تونس استجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.

وستكلف البعثة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 أيلول/سبتمبر والتشريعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، ويندرج القرار الأوروبي في اطار “عمل الاتحاد على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011″، حسب البيان الصادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني اليوم.

وستكون البعثة برئاسة البرلماني فابيو ماسيمو كاستالدو (إيطاليا – حركة 5 نجوم).

وترى المسؤولة الأوروبية أن مرافقة تونس في مسيرتها الديمقراطية تعتبر أولوية بالنسبة للاتحاد الأوربي، الذي سبق ورافق العمليات الانتخابية التي جرت في تونس في أعوام 2011-2014-2018.

ومن جهته، يرى كاستالدو أن دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للاتحاد الأوروبي لمرافبة الانتخابات “دليل جديد على الثقة القائمة” بين الطرفين.

ومن المقرر أن ينتشر 10 مراقبين في العاصمة تونس اعتباراً من 23 آب/أغسطس، يتبعهم 28 مراقباً ينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، حيث “ستعمل البعثة بشكل مستقل ومحايد تماماً ومتوافق مع المعايير الدولية”، حسب البيان الأوروبي.

وتعمل بعثة المراقبة الأوروبية على تقييم الحملات الانتخابية وإجراء تحليل للوضع يوم الاقتراع ويستمر عملها لغاية اعلان النتائج الرسمية.

وكانت السلطات التونسية قد عدلت الأجندة الانتخابية بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الأسبوع الماضي.