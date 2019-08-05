سالفيني يربط إستمرار الحكومة بالإقرار البرلماني لمشروع سكة حديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو-هدد نائب رئيس الوزراء وير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني بفض الائتلاف الثنائي مع حركة خمس نجوم، شريكة حزبه الرابطة في الحكم، في حالة تصويت برلماني الحركة يوم الاربعاء المقبل ضد مشروع السكة الحديد فائق السرعة بين مدينتي تورينو الايطالية وليون الفرنسية.

وقال سالفيني، خلال زيارة بلدة نيرفيانو، التابعة لمدينة ميلانو الكبرى، اليوم الاثنين “ليس من الممكن التصويت الأربعاء ضد التقدم والمستقبل. سيكون تصويتًا ضد الحكومة، ضد إيطاليا وضد الإيطاليين. سوف نستخلص عواقب ذلك، لسنا في هذه الحكومة لإضاعة الوقت”.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، قد تحدث عن عناصر جديدة دفعته لتعديل رأيه عن جدوى المشروع المعروف إختصاراً بـ”تي إيه في)، في أعقاب إلتزام أوروبي بتمويل حصة أكبر من التكلفة التي تقدر بـ8.6 مليار يورو.