وزير النقل الايطالي: الحكومة لن تسقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- نفى وزير النقل والبنية التحتية في الحكومة الايطالية، دانيلو تونينيللي، في تصريحات للصحفيين إمكانية فض الائتلاف الثنائي الحاكم بناء على نتيجة تصويت البرلمان على مشروع السكة الحديد فائق السرعة بين مدينتي تورينو الايطالية وليون الفرنسية. وقال القيادي في حركة خمس نجوم، شريكة حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني في الإئتلاف الثنائي الحاكم “لن تسقط الحكومة، فليهدد سالفيني من يشاء”

وأردف موضحاً “إذا تقدمت حركة خمس نجوم بمقترح برلماني (حيال المشروع) فإنه ليس مقيداً للحكومة بل يطال البرلمان بوصفه المؤسسة التي أقرت الاتفاق الدولي (مع فرنسا). وسوف يصدر الرلمان قراره بإستقلالية وتأنّي”.

وزاد الوزير “بصفتي عضو في حركة خمس نجوم ، أستطيع القول إن هذا المشروع مضيعة للمال ومضر بالبيئة (كونه يعبر جبال الألب عبر أنفاق) ومعروف نقدمه لفرنسا. إنه اتفاق أبرم من قبل سياسيين عاجزين” في إشارة إلى حكومة الحزب الديمقراطي الذي أقرت البدء في المشروع سابقاً.