المفوضية الأوروبية ترحب بتجاوز أزمة مهاجري سفينة آلان كردي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت المفوضية الأوروبية بقبول مالطا انزال مهاجري سفينة “آلان كردي” العالقين في البحر الأبيض المتوسط منذ عدة أيام.

وأشارت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي مينا أندريفا، إلى أن الجهد الذي بذلته بروكسل قد اثمر عن قبول دول مثل فرنسا، البرتغال، ألمانيا ولوكسمبورغ تقاسم عبء هؤلاء.

وأوضحت المتحدثة أن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس قد عبر عن شكره لهذه الدول على تعاطفها وتضامنها مع المهاجرين.

أما بالنسبة ل164 مهاجراً آخر تم انقاذهم على دفعتين من قبل سفينة “اوبن آرمز”، قبالة السواحل الليبية خلال الأسبوع الماضي، فقد أكدت المتحدثة أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يتلق أي طلب للمساعدة في البحث عن مرفأ آمن لانزال هؤلاء.

وأوضحت: “لا تملك المفوضية الحق في فرض أو تسمية مكان لانزال المهاجرين فالأمر محكوم بالقوانين الدولية”.

وتلفت المفوضية النظر إلى أن عملية التقاسم بين العواصم لا تزال تتم حتى الآن على أساس طوعي.

وطالما كررت المفوضية الأوروبية بأن دورها ينحصر في تنسيق الاتصالات بين عواصم الدول الأعضاء بحثاً عن مكان آمن لانزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تنسيق عمليات التقاسم بين الدول الراغبة بذلك.

ورداً على سؤال يتعلق بتقارير تفيد بوجود انتهاكات لحقوق الانسان أثناء عمليات انقاذ تقوم بها فرونتكس، أرجعت المتحدثة الكرة إلى الوكالة الأوروبية، مؤكدة أن عليها التحقق من مدى “صدقية الادعاءات” ومعالجتها.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لاحترام حقوق الانسان في إطار عمليات البحث والإنقاذ وما يليها من إجراءات للتعاطي مع المهاجرين وطالبي اللجوء.