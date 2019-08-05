إشتية: ندرس التعامل مع كل الضفة الغربية كمناطق سيطرة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إن الحكومة الفلسطينية تدرس التعامل مع كل أراضي الضفة الغربية على أنها مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وقال اشتية في مستهل إجتماع الحكومة في رام الله اليوم “إن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يومياً على مدننا وقرانا في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج)، وبناءً عليه نحن ندرس أننا سنتعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق (أ)، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها”.

وتخضع المناطق (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتهدم إسرائيل منازل فلسطينية في المناطق (ج) بسبب عدم حصول أصحابها على تصاريح بناء من السلطات الإسرائيلية.

ولكن الفلسطينيين يقولون إن إسرائيل لا تمنح تصاريح البناء في المناطق (ج) للفلسطينيين الا نادرا فيما تكثف من أعمال البناء الإستيطاني فيها.

ومن جهة ثانية فقد أشار إشتية الى ان” تصريحات الإدارة الأميركية حول تعامل الخطة الأميركية مع حل الدولتين والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوضه من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية”.

وقد اعلن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن الخطة الأمريكية لحل الصراع تعتمد الحل الذاتي الفلسطيني وليس الدولة.

وقال إشتية: “الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها، وتؤكد الاتفاقيات والقرارات الدولية ذلك، ولا يملك أي كان الحق بحرمان شعبنا من حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة“.