استطلاع رأي: نظرة الأوروبيين للاتحاد باتت أكثر تفاؤلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر استطلاع رأي أوروبي أجري بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة ارتفاع نسبة المواطنين المتفائلين بمستقبل الاتحاد.

وأشار الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم، إلى أن نظرة المواطنين الأوروبيين للاتحاد باتت تميل “نحو الإيجابية” أكثر من أي وقت مضى وذلك في مختلف المجالات.

وقد وصلت نسبة ثقة المواطنين بالاتحاد إلى معدلات قياسية مقارنة بما كان عليه الحال عام 2014، حيث “تجاوزت ثقة المواطنين بمؤسسات الاتحاد معدلات ثقتهم بحكوماتهم وبرلماناتهم الوطنية”، وفق الاستطلاع.

وقد بلغت نسبة المواطنين المتفائلين بالاتحاد في ليتوانيا 72% من مجموعة المستطلعة أراءهم في هذا البلد، بينما أكد 68% من الدانماركيين أنهم يرون في الاتحاد الأوروبي أمراً جيداً.

وسجل القائمون على الاستطلاع ارتفاعاً ملحوظاً في النظرة الإيجابية للاتحاد في 20 دولة عضو من أصل 28.

ويصل حجم دعم المواطنين للعملة الموحدة (اليورو) وللسوق المشتركة حداً قياسياً، إذ عبر ثلاثة ارباع المشاركين في الاستطلاع عن قناعتهم بأن العملة الموحدة أمر مفيد.

ويشعر 73% من المواطنين، حسب الاستطلاع، بأنهم مواطنون أوروبيون بالدرجة الأولى.

أما موضوع الهجرة، فيظل مصدر قلق رئيسي لـ34% للمواطنين الأوروبيين، يليه في ذلك موضوع التغير المناخي، ما يدل على وجود تتعديل ملحوظ في أولويات المواطنين، إذ كان التغير المناخي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة مخاوف المواطنين عام 2014.

وجرى الاستطلاع في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد خلال الفترة ما بين 7 حزيران/يونيو و21 تموز/يوليو من العام الحالي، وشمل 27464 مواطناً من مختلف الشرائح العمرية.

ومن جهتها، رحبت المفوضية الأوربية بهذه النتائج، واصفة إياها بـ”الأفضل” خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي منذ بداية عمل المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر.