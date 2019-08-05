ماتاريلا معزيا ترامب: مناخ التعصب يولد العنف حتى في مجتمعاتنا الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا إن “الولايات المتحدة الامريكية يمكنها دائمًا الاعتماد على عزمنا على مواجهة مناخ التعصب المتزايد المثير للقلق، الذي يولِّد العنف حتى داخل مجتمعاتنا الحرة والديمقراطية”، وذلك في رسالة إلى نظيره الامريكي دونالد ترامب، في أعقاب مقتل 29 شخصا وجرح العشرات في حادثين لإطلاق النار في مدينتي إل باسو (ولاية تكساس) ودايتون (أوهايو) نهاية الاسبوع الماضي.

وقال ماتاريلا “لقد تلقيت بحزن نبأ المجزرتين اللتين ضربتا بشكل درامي، بعد بضع ساعات، مدينتي إل باسو ودايتون، مما تسبب في عدد كبير من الضحايا بين المواطنين العزل”.

وأضاف الرئيس الإيطالي “في إدانتي بحزم شديد لهذا العنف الغادر، فإن إيطاليا بأسرها تشاطر شعب الولايات المتحدة الأمريكية الحزن”، معربا عن “التضامن مع عائلات الضحايا والتماني للجرحى بالشفاء العاجل والكامل”.