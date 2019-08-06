الشرطة توصي بتقديم نائب وزير الصحة الإسرائيلي الى القضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها أوصت بتقديم نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان الى العدالة لمحاكمته عن جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان ومحاولة حمل شهود على شهادة الزور.

واشارت الشرطة الى أن ليتسمان، زعيم حزب “يهودوت هتوراه” اليميني، متهم أيضا “بعدم ابلاغ السلطات بأنه تم عرض الرشوة عليه”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية “يدور الحديث عن قضيتين منفردتين، تتعقل احداهما بالعمل من أجل منع تسليم مديرة مؤسسة تعليمية دينية أدينت بارتكاب جرائم جنسية بحق طالبات الى السلطات الاسترالية، أما الثانية فتتعلق باستغلال نائب الوزير ليتسمان كما يبدو لصلاحياته من اجل الحيلولة دون اغلاق محل تجاري لبيع الأغذية رغم اكتشاف عيوب صحية خطيرة فيه”.

ورفض ليتسمان الاتهامات مشيرا في بيان الى انه “عمل بشفافية كاملة ووفقا للقانون “، معربا عن قناعته في أن يتم اثبات براءته في الشبهات المنسوبة اليه.

ويأتي ذلك قبيل الإنتخابات الاسرائيلية التي ستجري في السابع عشر من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.