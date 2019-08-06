الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض: المرسوم الامني يعزلنا عن أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس مجلس النواب الايطالي، القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، إيتوري روساتو، النسخة الثانية من المرسوم الامني الذي أقره البرلمان بصفة نهائية مساء أمس الاثنين بأنه “يعزلنا عن أوروبا ويقربنا من الديمقراطيات غير الليبرالية”.

واضاف نائب رئيس مجلس النواب في تصريح عبر صفحته الرسمية في منصة (فيسبوك) “إنه مرسوم لا يوفر الامن، لدرجة أنهم (في الائتلاف الحاكم) وضعوا نسختين. وفي المقابل لدينا الآن قانون يعاقب الذين ينقذون الأرواح، دون تقديم حلول لأولئك الذين سيستمرون في الوصول إلى شواطئنا”.

ووفق البرلماني الايطالي المعارض، فإنه بمقتضى المرسوم “سنكون بلدا أكثر سوءاً بقمع أولئك الذين يعبرون عن آرائهم ويتظاهرون بسلمية”.

وقال روساتو “تقدمت حركة خمس نجوم بدعم حليفها (نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية) سالفيني في مشروعه حتى لا تفقد المناصب في الحكومة” .

وينص المرسوم الامني، الذي أصبح قانونا مساء الاثنين، على “أحكام عاجلة تتعلق بالنظام العام والأمن”، تتألف من 18 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: الأحكام العاجلة بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والأمن العام ، والأحكام العاجلة لتعزيز فعالية الإجراءات الإدارية لدعم السياسات الأمنية ، والأحكام العاجلة بشأن مكافحة العنف في الأحداث الرياضية