وكالة الانباء السورية: واشنطن ترسل عشرات الشاحنات العسكرية لدعم الاكراد شمالي البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة الامريكية أدخلت إلى مدينة القامشلي “بطرق غير شرعية” و”في خرق جديد للقوانين والمواثيق الدولية، قافلة من عشرات الشاحنات والعربات العسكرية” التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) وذلك “دعما لميليشيات (قوات سورية الديمقراطية) الانفصالية” الكردية.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن تنفيذ عملية عسكرية “في وقت قريب” للقضاء على “التهديد” الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال السوري

ونقلت وكالة (سانا) عن “مصادر أهلية وإعلامية” رصدها “دخول قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية تابعة لـ(التحالف الأمريكي) قادمة عبر معبر (سيمالكا) غير الشرعي”، الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم شمال العراق إلى مدينة القامشلي وذلك “دعما لميليشيات (قسد) والأسايش والتي تعمل بشكل متسارع على تنمية علاقاتها مع كيان العدو الإسرائيلي في مختلف المجالات”.