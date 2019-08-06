إسرائيل تصادق على بناء 2300 وحدة إستيطانية في الضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- صادقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت حركة (السلام الآن) في بيان “تمت الموافقة على 2304 وحدة سكنية، 88٪ منها في مستوطنات في الضفة الغربية قد تضطر إسرائيل على إخلائها بموجب حل الدولتين”.

وأضافت “تمت الموافقة على 838 وحدة سكنية للمصادقة (المرحلة الثانية والنهائية)؛ تمت الموافقة على 1.466 وحدة سكنية للإيداع (المرحلة الأولى)”.

كما اشارت الى أنه “تمت الموافقة على خطط لتنظيم ثلاثة بؤر استيطانية “.

وذكرت ان الإدارة المدنية الإسرائيلية ارجأت خطة لبناء 207 وحدة سكنية في مستوطنة (هار براشا) بالقرب من نابلس.

وقالت إن القرار “جاء في أعقاب قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالترويج لبناء 6000 وحدة سكنية في المستوطنات إلى جانب 715 وحدة سكنية للفلسطينيين “ .

ورأت السلام الآن أن “الموافقة على خطط الإستيطان هي جزء من سياسة حكومية كارثية تهدف إلى منع إمكانية السلام وحل الدولتين، وضم جزء أو كل الضفة الغربية. إن ربط الآلاف من تصاريح الإسكان للمستوطنين وعدد ضئيل من الوحدات السكنية للفلسطينيين لا يمكن أن يخفي سياسة التمييز الحكومية”.