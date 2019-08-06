ألمانيا تستضيف “المؤتمر العالمي للديانات من أجل السلام “

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- يعتزم نحو 900 شخص يمثلون ديانات مختلفة منحدرين من ما يقارب المائة دولة الاجتماع في وقت لاحق من الشهر الجاري في منطقة ألجوي جنوبي ألمانيا، في “المؤتمر العالمي للديانات من أجل السلام”.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن الجهة المنظمة للمؤتمر، منظمة “ديانات لأجل السلام” اليوم الثلاثاء، أنه سيكون “أكبر لقاء للأديان على مستوى العالم”.

ويعتزم المشاركون في المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة لينداو بولاية بافاريا، مناقشة المسؤولية المجتمعية للديانات خلال فترة إنعقاده الممتدة بين 19 و23 آب/أغسطس الجاري.

وسوف يلقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كلمة الافتتاح في المؤتمر العاشر لمنظمة “ديانات لأجل السلام” يوم 20 آب/أغسطس.

وسيكون دور المرأة في عمليات السلام نقطة محورية للمؤتمر هذا العام.

وتهدف منظمة “ديانات لأجل السلام” لحفز عمليات السلام والحفاظ على الهويات الدينية