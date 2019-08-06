الفاتيكان ينشر برنامج زيارة البابا إلى موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نشر الفاتيكان اليوم الثلاثاء تفاصيل برنامج زيارة البابا فرنسيس الرسولية إلى موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس في الفترة 4 -10 أيلول/سبتمبر القادم.

ووفق موقع أخبار الفاتيكان، تبدأ زيارة البابا فرنسيس، التي كان قد أُعلن عنها في 27 آذار/مارس المنصرم، في الثامنة من صباح الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر، حيث يغادر روما ليصل مابوتو عاصمة موزمبيق في السادسة مساء. ويقوم قداسته صباح اليوم التالي 5 أيلول/سبتمبر بزيارة مجاملة إلى رئيس البلاد ويلتقي ممثلي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. يلي ذلك لقاء بين الأديان مع الشباب ولقاء مع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والإكليريكيين. وفي اليوم التالي 6 أيلول/سبتمبر يزور البابا فرنسيس مستشفى فيزيمبيتو في ضواحي العاصمة مابوتو، ثم يرأس القداس الإلهي في استاد زيمبيتو.

يغادر قداسة البابا بعد ظهر 6 أيلول/سبتمبر موزمبيق متوجها إلى عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو حيث يصل في الرابعة والنصف. وفي صباح 7 أيلول/سبتمبر يقوم الأب الأقدس بزيارة مجاملة إلى رئيس البلاد ليلتقي بعد ذلك ممثلي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. يحتفل قداسته بعد ذلك بصلاة الظهر في دير الراهبات الكرمليات ثم يلتقي بعد الظهر أساقفة مدغشقر في كاتدرائية أندوهالو. ويتضمن برنامج هذا اليوم أيضا زيارة قبر الطوباوية فيتوريا رازواماناريفو وأمسية صلاة مع الشباب. ويبدأ اليوم التالي 8 أيلول/سبتمبر بقداس إلهي في سواماندراكيزاي، ومن بين ما يتضمن هذا اليومصلاة من أجل العمال ولقاء مع الكهنة والمكرسين والإكليريكيين.

وفي صباح 9 أيلول/سبتمبر يغادر البابا فرنسيس إلى موريشيوس حيث يصل مطار بورت لويس في العاشرة و40 دقيقة، وعقب الاستقبال الرسمي يرأس القداس الإلهي في صرح مريم العذراء سلطانة السلام . يتوجه قداسة البابا بعد الظهر إلى مزار الأب لافال، وتلي ذلك زيارة مجاملة إلى رئيس البلاد ولقاء مع رئيس الوزراء ثم مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي السابعة مساء يغادر البابا فرنسيس بورت لويس متوجها مرة أخرى إلى أنتاناناريفو والتي يعود منها صباح العاشر من أيلول/سبتمبر إلى روما، حيث يُنتظر وصوله مطار تشامبينو في السابعة مساءً.