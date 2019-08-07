وزير الداخلية الايطالي يهدد بالاستيلاء على سفينة منظمة غير حكومية إسبانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- هدد وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني بالاستيلاء على سفينة منظمة (آوبن آرمز) الاسبانية غير الحكومية تحمل مهاجرين منقذين، وذلك بعد يومين من إقرار برلمان بلاده قانوناً يقضي بفرض غرامات على السفن التي لا تمتثل للحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية إلى مليون يورو كحد أقصى، بالإضافة إلى حجزها بشكل تلقائي

وقال سالفيني في تصريح صحفي الاربعاء “ظلت (أوبن آرمز) ستة أيام بمياه البحر الأبيض وهاهي تهدد الآن بدخول مياه إيطاليا. كان لديها متسع من الوقت للوصول إلى إسبانيا، بلد المنظمة غير الحكومية، التي أعطت العلم للسفينة وحيث عرض بعض رؤوساء البلديات إستعداهم لاستقبال المهاجرين”.

واضاف سالفيني “لكن ربما يريد هؤلاء السادة القيام باستفزازنا سياسيا. من الواضح أن حياة الأشخاص الموجودين على متن السفينة ليست أولويتهم الحقيقية، لكنهم يريدون بأي ثمن نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا”.

وحذر سالفيني “نريد تذكير (أوبن آرمز) بأن المياه الإقليمية الإيطالية مغلقة أمامها ونحن على إستعداد للاستيلاء على السفينة”