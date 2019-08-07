الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء 2300 وحدة إستيطانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أدان الاتحاد الأوروبي قرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 2300 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في بيان وصل وكالة (آكي) الايطالية للأنباء ان المصادقة كانت “على مشروع إنشاء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة”.

واضاف “إن موقف الإتحاد الأوروبي من سياسة الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح و لم يتغير: اذ يؤكد على أن كافة الأنشطة الإستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تقوض امكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم”.

ولفت الى ان “مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن الاسبوع المنصرم موافقته على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينين في المنطقة (ج)، ولا يزال السكان الفلسطينيون في المنطقة (ج) يواجهون ممارسات متكررة لعمليات المصادرة، والهدم، والتهجير ومصادرة الأراضي، حيث لا تزال كافة الخطط الهيكلية وتصاريح البناء المقدمة من أجل التطور الفلسطيني على حالها دون حصولها على الموافقة”.

وقال “يتطلع الإتحاد الأوروبي الى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الإلتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الانساني الدولي، والى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور”.

وأكد الاتحاد الاوروبي مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.