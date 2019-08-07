المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة إلى تركيا غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، بزيارة يوم غد إلى تركيا للمشاركة في جانب من المؤتمر الدولي للسفراء الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية.

ومن المقرر أن يلتقي أفراموبولوس على هامش الزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث “ستتم مناقشة التعاون الثنائي في ملفي الهجرة والأمن”، وفق البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم.

ومن المنتظر أن يثير المفوض الأوروبي مع مضيفه التركي مستقبل الاتفاق المبرم بين الطرفين عام 2016، بشأن اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، والتقارير الواردة عن قيام أنقرة بترحيلهم.

وفيما تقول المفوضية أنها أوفت بكامل تعهداتها بموجب الاتفاق وأنها خصصت المبلغ المتفق عليه، أي 6 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم في تركيا، تكرر أنقرة أن الاتفاق انقضى أجله.

أما بخصوص مسألة ترحيل السوريين، فقد تحفظت المفوضية على التعليق، مكتفية بمناشدة تركيا التأكد من “صحة ودقة ” هذه التقارير الواردة حول هذا الموضوع.

وذكرت المفوضية بأن بروكسل وأنقرة توافقتا، ضمن اطار اتفاق عام 2016، على احترام مبدأ عدم الترحيل الجماعي للاجئين وأن التشريع التركي يتضمن نصوصاً بهذا الاتجاه.

ولازال الاتحاد الأوروبي يرفض مسألة إعادة اللاجئين السوريين سواء المتواجدين في لبنان أو في تركيا إلى بلادهم، مشيراً أن ظروف العودة الطوعية الآمنة غير متوفرة بعد.