وزير خارجية إيطاليا يهنئ موزمبيق على إتفاقية السلام الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافير ميلانيزي اليوم الاربعاء بالتهنئة لدولة موزمبيق، إثر توقيع إتفاقية سلام بين الرئيس فيليب نيوسي وزعيم حركة المقاومة الوطنية (رينامو) المعارضة، أسوفو موماد، طوت أعواماً من الصراع المسلح بين السلطات في مابوتو والمتمردين.

ووصف رئيس الدبلوماسية الايطالية الاتفاقية بـ”الحاسمة” وبأنها “خطوة مهمة للغاية نحو الاستقرار، بعد 27 عاماً من إتفاقية روما” للسلام التي أنهت الحرب الاهلية الاولى في البلد الافريقي

وأضاف، حسبما نقلت عنه تغريدة لوزارة الخارجية الايطالية: “تهانينا الحارة وأطيب التمنيات للدولة الصديقة والشريك الاقتصادي الأولوي لإيطاليا”.