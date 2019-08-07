المعارضة الايطالية تطالب الحكومة بالاستقالة بعد تعارض مواقف شريكي الائتلاف في تصويت بالشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت أحزاب معارضة في إيطاليا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتقديم إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، بعد أن شهدت قاعة مجلس الشيوخ إنقساما بين طرفي الائتلاف الحاكم (حزب الرابطة وحركة خمس) بشأن جدوى المضي قدماً في تشييد مشروع خط القطارات فائقة السرعة للربط بين مديني تورينو الايطالية وليون الفرنسية، المدعوم من الاتحاد الاوروبي

وقال الامين العام للحزب الديمقراطي المعارض، نيكولا زينغارتي “لقد أظهرت جلسة مجلس الشيوخ بوضوح تام أن الحكومة لم تعد لديها أغلبية. إن خط القطارت ليس مجرد بنية تحتية أساسية مفيدة لتنمية البلد، لكنها أيضًا إبنة إتفاقيات ومعاهدات دولية. لا يمكن أن تفشل الحكومة في الحصول على الأغلبية بشأن سياستها الخارجية وهذه الحكومة لا تملكها”.

وبدوره رأى رئيس الوزراء الاسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، مخاطبا زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني أن “إنهاء هذه التجربة الحكومية الفاشلة ستكون مؤشراً على المسؤولية من جانب سالفيني”، الذي إلتزم الصمت حيال المسألة بعد أن هدد في تصريحات سابقة بفض التحالف الحكومي مع حركة خمس نجوم نظرا لـ”لاءاتها” المتعددة.

وكان مجلس الشيوخ الايطالي قد أسقط اليوم الاربعاء مقترحاً لحركة خمس نجوم ضد مشروع خط السكة الحديد، بينما صوت لصالح ثلاث مقترحات من جانب المعارضة داعمة للمشروع.

وقد دعا مقترح الحركة إلى أن “يشرع البرلمان في مسار فوري، بقدر ما يمتلك من صلاحيات، على تبني خطوات لوقف الأنشطة المتعلقة بالقسم العابر للحدود (بين إيطاليا وفرنسا) لخط القطارات للربط بين تورينو وليون وتحويل الموارد المخصصة لتمويل الخط إلى اشغال عامة بديلة أكثر فائدة وإلحاحاً”.