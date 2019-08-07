المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط يدعو لوقف فوري لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء إلى وقف توسيع المستوطنات في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم ذكر فيه أن “السلطات الإسرائيلية وافقت خلال اليومين الماضيين على توسيع نحو 2400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة جيم بالضفة الغربية المحتلة”.

وقال ملادينوف إن توسيع المستوطنات ليس قانونيا “ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مشيرا إلى أن “المضي قدماً في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه”.

وختم بيانه بالدعوة إلى وقف توسيع المستوطنات “على الفور وبشكل كامل”.