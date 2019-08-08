العثور على جندي إسرائيلي مقتولا بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندي إسرائيلي مقتولا في جنوبي الضفة الغربية، بعد طعنه بسكين فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملاحقة الفاعلين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “عثر صباح اليوم على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما، والذي كان في المرحلة الأولى من تجنيده للجيش في مسار خاص للمتدينين، وذلك في منطقة عتصيون بين بلدتيْ أفرات وميغدال عوز” في جنوب الضفة الغربية.

وأضاف “تشير التقديرات الى انه قتل خلال اعتداء إرهابي حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته”.

وأعلن أنه “تم تعزيز القوات ويتم تنفيذ أعمال تمشيط واسعة النطاق لملاحقة الخلية”.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان “تم إطلاعنا هذا الصباح عن وقوع عملية طعن إرهابية خطيرة، قوات الأمن تلاحق في هذه الأثناء الإرهابي السافل وستتم محاسبته”.