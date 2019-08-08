جينتيلوني: إئتلاف الرابطة-خمس نجوم لم يعد موجوداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- علّق رئيس الوزراء الايطالي السابق، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، باولو جينتيلوني على الازمة الراهنة بين قطبي الائتلاف الحاكم، حزب الرابطة وحركة خمس نجوم، مغرداً عبر منصة (تويتر): “حكومة الائتلاف الاصفر-الاخضر لم تعد موجودة. لحسن الحظ لدينا رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا”، في إشارة إلى شخصية رأس الدولة الكاريزمية.

وكان الامين العام للحزب، نيكولا زينغارتي قد دعا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتقديم إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية. وقال في تصريحات سابقة “لقد أظهرت جلسة مجلس الشيوخ (أمس) بوضوح تام أن الحكومة لم تعد لديها أغلبية. إن خط القطارت (تورينو-ليون) ليس مجرد بنية تحتية أساسية مفيدة لتنمية البلد، لكنها أيضًا إبنة إتفاقيات ومعاهدات دولية. لا يمكن أن تفشل حكومة في الحصول على الأغلبية بشأن سياستها الخارجية، وهذه الحكومة لا تملكها”.