بعثة الامم المتحدة في ليبيا: نأمل تلقي موافقة مكتوبة على هدنة العيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا دعوة كل الاطراف الى قبول هدنة انسانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد، يوم الاحد المقبل.

وقالت البعثة إنها “تأمل ان تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الاطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعه-السبت من هذا الاسبوع”.

وكان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد رحبوا قي وقت سابق بهذه الدعوة، التي إقترحها رئيس بعثة الدعم والممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، خلال جلسة إحاطة أمام المجلس، مذكرين بضرورة “أن تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الإطراف”.

وكان سلامة قد حدّد “تدابير بناء الثقة” في “تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين أو المختطفين تعسفا وتبادل رفات الموتى”. كما إقترح المبعوث الاممي عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بغية ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. وعلى أن يعقب هذا الاجتماع-وفق سلامة- اجتماعَ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.