رئاسة الوزراء الايطالية: لا موعد للقاء بين كونتي وماتّاريلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر برئاسة الوزراء الايطالية بأنه لم يتم بعد جدولة أي موعد لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي للقاء رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا بقصر الرئاسة في روما، على خلفية إعلان زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني إنهاء تجربة الحكم مع حركة خمس نجوم التي إستمرت أربعة عشر شهراً.

ووفق تلك المصادر، فإن كونتي سوف يقضي يوم الجمعة “بعيدا عن دائرة الضوء، بين مقر الحكومة وأسرته”. وكان كونتي قد طالب بسحب الثقة من الحكومة عبر تصويت في البرلمان الذي في عطلة هذه الايام.

وبدوره، كتب سالفيني في تغريدة “كل من يريد تضييع الوقت يريد الحفاظ على كرسيه. بالنسبة للبعض: الكرسي أولا، ولكن بالنسبة لنا: الايطاليون أولاً”. كما رفض سالفيني تشكيل أي أغلبية بديلة من الجهاز التشريعي الحالي وكذلك قيام حكومة تكنوقراط. وقال في إشارة إلى “لاءات” شريتكه في الحكم حركة خمس نجوم بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية (كخط القطارات السريعة تورينو-ليون، خط أنبوب الغاز العابر للأدرياتيكي الذي يمر بإقليم بوليا، والتنقيب عن النفط قبالة السواحل الايطالية) “إيطاليا التي تقول نعم لا تريد الانتظار. لتعود الكلمة في الحال إلى الايطاليين”.