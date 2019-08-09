حزب سالفيني يقدم طلبا لمجلس الشيوخ لحجب الثقة عن الحكومة الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قدم حزب الرابطة الايطالي، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة طلباً إلى مجلس الشيوخ لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وعزا حزب الرابطة طلبه فض الائتلاف الثنائي مع حركة خمس نجوم شريكته في الحكم منذ مطلع حزيران/يونيو 2018، إلى ما وصفه بـ”الـ لاءات المتعددة، وآخرها تلك المدوية الرافضة لمشروع خط القطارات السريعة تورينو-ليون”. ورأى الحزب أن هذه العرقلة “تسيء إلى إيطاليا، التي بحاجة للعودة إلى النمو”، وعليه، فإنه ينبغي “الذهاب إلى إنتخابات بأسرع وقت”.

ونوه حزب سالفيني بأن “من يضيع الوقت، بالتفكير فقط في الحفاظ على كرسيه، سيلحق الضرر بإيطاليا”.