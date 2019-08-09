إيطاليا: توقعات بإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في الثلث الاخير من شهر أكتوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقعت مصادر صحفية إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في إيطاليا خلال الثلث الاخير من شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم.

وكان زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الذي أعلن نهاية تجربة حكومة الائتلاف الثنائي مع حركة خمس نجوم، قد طالب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتقديم استقالته على الفور إلى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، داعيا بذلك ومن أجل تسريع الخطى نحو الانتخابات المبكرة، إلى أزمة سياسية خارج قبة البرلمان.

وحسب صحيفة (لا ريبوبليكا) فإن ماتاريلا، بدلاً من ذلك، قرر إضفاء الطابع البرلماني على الازمة السياسية بطلب مثول رئيس الوزراء أمام غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) في تصويت على الثقة، من المتوقع أن يجري قبل عطلة منتصف آب/أغسطس الرسمية بإعادة فتح أبواب البرلمان بصورة إستثنائية خلال العطلة الصيفية.

الخطوة القادمة، بعد حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تكمن-حسب الصحيفة- في إجراء جولة مشاورات إستكشافية بحثاً عن أغلبية بديلة في البرلمان الحالي أو تشكيل حكومة تكنوقراط أو “حكومة ذات أهداف” تحظى بدعم برلماني من أجل إقرار موازنة عام 2020 التي ينبغي إرسالها إلى المفوضية الاوروبية بحلول منتصف تشرين الاول/أكتوبر القادم.

وإذا فشلت كل محاولات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى موعدين ممكنين لإجراء الانتخابات المبكرة هما 20 و 27 تشرين الاول/أكتوبر القادم. ورأت (لا ريبوبليكا) أن الموعد الأخير هو الفرضية الأكثر واقعية: حيث يتعين إجراء الانتخابات في فترة أقلها 45 يوماً، وأقصاها 70 يوماً، من تاريخ حل البرلمان. كما أن تنظيم مشاركة الإيطاليين في الخارج في العملية الانتخابية يتطلب 60 يومًا على الاقل.