السفير الصيني لدى إيطاليا: لن نقف مكتوفي الايدي إذا تدهورت الاوضاع في هونغ كونغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن السفير الصيني الجديد لدى إيطاليا، لي جون خوا، أن السلطات في بكين لن تقف مكتوفة الايدي إذا تدهورت الاوضاع في المستعمرة البريطانية السابقة، هونغ كونغ

وقال الدبلوماسي الصيني، خلال أول مؤتمر صحفي بعد إعتماده بصفة رسمية من الحكومة الايطالية، “لدى الحكومة الصينية موقف واضح للغاية: من الضروري وقف الفوضى وإعادة النظام. إذا وجدنا أنفسنا أمام حالة من التدهور ليس بوسع حكومة هونغ كونغ التعامل معها، الحكومة المركزية الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وتشهد هونغ كونغ، التي أُعِيدت سيادتها للصين في عام 1997 بعد إلتزام الاخيرة بتطبيق سياسة “دولة واحدة: نظامان”، إحتجاجات إنفجرت في بادئ الامر رفضاً لمشروع قانون يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم بالصين. وعلى الرغم من تراجع الحكومة المقربة من السلطات في بكين عن تبني هذا القرار ، تطورت مطالب المحتجين في وقت لاحق إلى دعوات لمناخ ديمقراطي وحريات أوسع.