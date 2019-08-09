قيادي في حركة حماس يحذر من مخطط لإقتحام المسجد الاقصى في العيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- حذر قيادي في حركة (حماس) الفلسطينية من مخطط لمستوطنين إسرائيليين لإقتحام المسجد الاقصي في القدس أول أيام عيد الاضحى، الذي يوافق يوم الاحد القادم.

ونقل المكتب الاعلامي للحركة عن عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، باسم نعيم “إن مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وبحماية الشرطة، يوم عيد الأضحى، اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين”.

وحذر نعيم من “أن هذه الخطوة قد تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية”، مطالباً المجتمع الدولي بـ”التحرك لوقف هذا الجنون قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة”

ووفق عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، فإنه “أنه لا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة أو فرض الأمر الواقع”، مذكراً أن الانتفاضة الثانية تفجرت بعد “تدنيس أرئيل شارون للمسجد الأقصى في سبتمبر عام ألفين”.