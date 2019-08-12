نتنياهو يريد دعم ترامب لضم مستوطنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى الحصول على إعلان عام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات ايلول/سبتمر البرلمانية يدعم خطوة إسرائيلية بتوسيع سيادتها لتشمل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

جاء ذلك بحسب ما قاله مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي للموقع الاخباري الاسرائيلي ”زمان يسرائيل”.

واشار الموقع الى انه “وفي حين لا يمكن لنتنياهو أن يتخذ مثل هذه الخطوة الدبلوماسية بعيدة المدى في الوقت الذي يقود فيه حكومة انتقالية، فإن مكتب رئيس الوزراء يضغط للحصول على دعم من ترامب لهذه الخطوة، مما يمكّن نتنياهو من أن يعد ناخبيه في اليمين بأنه سيقوم بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات إذا تم انتخابه مرة أخرى رئيسا الوزراء”.

واضاف “سيشكل هذا الإعلان تحولا دبلوماسيا ثالثا بعيد المدى من قبل البيت الأبيض في أقل من عامين، بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 ونقل سفارة بلاده الى هناك، واعترافه بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في وقت سابق من هذا العام، قبل فترة قصيرة من الانتخابات العامة السابقة”

وخلال حملته للانتخابات العامة في نيسان/أبريل، تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تدريجيا، وهي خطوة يدعمها منذ وقت طويل جميع المشرعين تقريبا في تحالفه من الأحزاب اليمينية والدينية، وقال إنه يأمل فعل ذلك بدعم الولايات المتحدة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” في حزيران/يونيو ، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن درجة معينة من الضم للضفة الغربية ستكون “شرعية”.

وقال “في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح”.

وقد أيد مبعوث السلام الأمريكي جيسون غرينبلات تصريحات فريدمان.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء لـ(زمان يسرائيل) “قبل الإنتخابات سيحدث شيء ما. سيكرر الرئيس ترامب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة. سيكون الأمر دراماتيكيا”.

ويوم الأحد قال زعماء مستوطنات إنهم سيرحبون بإعلان لترامب في هذا الشأن، حتى لو كان ينطبق فقط على المستوطنات وليس على المنطقة بالكامل.

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