البابا فرنسيس يبرق معزيا بضحايا الفيضانات في الهند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبرق البابا فرنسيس السلطات في نيودلهي معزيا بسقوط ضحايا إثر الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي ضربت مناطق مختلفة في الهند، والتي أسفرت، وفق ما أفادت مصادر إعلامية محلية، عن مصرع أكثر من 150 شخصاً

وأعربت البرقية، التي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، عن “حزن الأب الأقدس العميق لتلقيه أنباء فقدان الأشخاص المأساوي لحياتهم جراء الأمطار التي ضربت في الأيام الأخيرة مقاطعات كيرالا، كرناتاكا، مهاراشترا وغوجارات في الهند”، حسبما أفاد موقع أخبار الفاتيكان اليوم الاثنين

كما “يتوجه فكر قداسة البابا إلى مَن فقدوا مساكنهم وموارد معيشتهم”، معربا عن “تعازيه القلبية إلى أقارب الضحايا”، كما “يصلي من أجل أعمال الإغاثة ويتضرع طالبا للهند بركات القوة والثبات الإلهية”.