الشيوخ الايطالي يصوت اليوم لتحديد موعد حجب الثقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يجتمع مجلس الشيوخ الايطالي في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء للتصويت على جدول الأعمال، الذي سيحدد موعد التصويت على طلب حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، المقدم من حزب الرابطة بعد إعلان زعيم الحزب ماتيو سالفيني فض الائتلاف الثنائي الحاكم مع حركة خمس نجوم.

ويأتي تصويت اليوم غداة فشل إجتماع لرؤوساء المجموعات البرلمانية في مجلس الشيوخ في الاتفاق على جدول الاعمال، حيث تدفع أحزاب يمين الوسط (حزب الرابطة، إخوة إيطاليا وفورتسا إيتاليا)، التي لا تمتلك الاغلبية، نحو إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة بأسرع وقت ممكن وتسعى إلى مخاطبة رئيس الوزراء يوم غد الاربعاء مجلس الشيوخ يعقب ذلك مباشرة تصويت على سحب الثقة.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الكتل السياسية في مجلس النواب بعد تصويت مجلس الشيوخ مساء اليوم، حيث يتعين على مجلس النواب أيضًا جدولة الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالأزمة الحكومية