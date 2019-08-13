أوشن فايكينغ تغادر منطقة البحث والانقاذ الليبية بإنتظار تخصيص “مكان آمن” لإنزال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في نفي على ما يبدو لما قالته مصادر في وزارة الداخلية الايطالية في وقت سابق اليوم الثلاثاء ، أعلنت منظمة (إس أو إس ميديتراني) في تغريدة أن سفينة (أوشن فايكينغ) قد “غادرت للتو منطقة البحث والانقاذ الليبية، متوقعة تخصيص مكان آمن يلبي متطلبات القانون الدولي” لإنزال المهاجرين الـ 356 من على متنها.

وكانت مصادر وزارة الداخلية قد ذكرت أن السفينة، بناء على طلبها، تحصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال المهاجرين في ميناء طرابلس.

وتدير منظمة (إس أو إس ميديتراني) سفينة (أوشن فايكينغ) بشكل مشترك مع (أطباء بلا حدود).